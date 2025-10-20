Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Nata
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Nata, Zypern

4 immobilienobjekte total found
Villa in Nata, Zypern
Villa
Nata, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 135 m²
This  village traditional house is located in the village of Nata, surrounded by vineyards a…
$261,653
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Nata, Zypern
Villa
Nata, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 135 m²
This  village traditional house is located in the village of Nata, surrounded by vineyards a…
$261,653
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Nata, Zypern
Villa
Nata, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 135 m²
This  village traditional house is located in the village of Nata, surrounded by vineyards a…
$261,653
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Monte OnlineMonte Online
Villa in Nata, Zypern
Villa
Nata, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 135 m²
This  village traditional house is located in the village of Nata, surrounded by vineyards a…
$261,653
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Nata, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen