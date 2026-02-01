Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Mesogi, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Mesogi, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Mesogi, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 300 m²
Zur Miete: Eine ruhige und ruhige Nachbarschaft von Mesogi, bietet diese geräumige freisteh…
$4,699
pro Monat
