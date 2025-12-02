Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von wohnungen in Mesa Chorio, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Mesa Chorio, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mesa Chorio, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Dieses geräumige 110 m2 große Apartment in Mesa Chorio bietet Ihnen einen komfortablen Leben…
$2,314
pro Monat
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Immobilienangaben in Mesa Chorio, Zypern

