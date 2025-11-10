Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Melini
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Wohnungen am See in Melini, Zypern

3 immobilienobjekte total found
Wohnung in Melini, Zypern
Wohnung
Melini, Zypern
Agricultural land in Melini village in Larnaca in G3 zone, with 10 % cover ratio, building d…
$56,899
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Melini, Zypern
Wohnung
Melini, Zypern
Agricultural land in Melini village of Larnaca in G3 zone, with 10 % cover ratio, building d…
$45,287
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Melini, Zypern
Wohnung
Melini, Zypern
Nice agricultural land in Melini village in Larnaca in G3 zone, with 10 % cover ratio, build…
$63,867
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Melini, Zypern

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen