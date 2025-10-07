Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Mazotos
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Mazotos, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Mazotos, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Mazotos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
This exceptional sea view family home is located in the desirable Petounda Bay area of Mazot…
$2,203
pro Monat
Haus 3 Schlafzimmer in Mazotos, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Mazotos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
A gorgeous luxury beachfront villa in Mazotos area for rent! The villa is full furnished and…
$3,923
pro Monat
Immobilienangaben in Mazotos, Zypern

mit Garten
mit Meerblick
mit Schwimmbad