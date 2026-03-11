Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Mandria Lemesou, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Haus 2 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Entdecken Sie ruhiges Dorf, das in diesem charmanten Zwei-Zimmer-Wohnung, ideal in der ruhig…
$289,826
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Immobilienangaben in Mandria Lemesou, Zypern

