Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Mandria Lemesou
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Mandria Lemesou, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Dieses schöne Drei-Zimmer-Haus in Mandria Dorf, Limassol, bietet ein geräumiges und komforta…
$288,081
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Mandria Lemesou, Zypern

mit Bergblick
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen