Monatliche Miete für Häuser mit Bergblick in Lofou, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Haus 1 Schlafzimmer in Lofou, Zypern
Haus 1 Schlafzimmer
Lofou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Entdecken Sie dieses schöne Haus zur Miete im charmanten Dorf Lofou. Dieses 2024 erbaute mod…
$1,037
pro Monat
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Haus 4 Schlafzimmer in Lofou, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Lofou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Entdecken Sie dieses schöne Haus zur Miete im charmanten Dorf Lofou. Dieses im Jahr 2024 erb…
$2,189
pro Monat
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
