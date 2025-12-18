Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Lofou, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung in Lofou, Zypern
Wohnung
Lofou, Zypern
Fläche 329 m²
Dieses einzigartige, traditionelle Steinhaus befindet sich im Dorf Lofou 20 min von Limassol…
$288,081
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Lofou, Zypern
Wohnung
Lofou, Zypern
Zu verkaufen ist der ungeteilte 1/2 Teil eines Wohnlandes, das einer Fläche von ca. 1,171 qm…
$61,073
Immobilienangaben in Lofou, Zypern

