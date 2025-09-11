Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Limnatis
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Limnatis, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Haus 9 zimmer in Limnatis, Zypern
Haus 9 zimmer
Limnatis, Zypern
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Familienhaus mit 4 Schlafzimmern + 1 separates Studio und 5 Bädern, auf dem Hügel von Ag. Fy…
$819,928
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Limnatis, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen