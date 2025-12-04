Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Stadthäuser am Meer in Limassol Municipality, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Limassol, Zypern
Reihenhaus
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Wohnkomplex in einem der renommiertesten Hügelviertel von Lim…
$518,545
Reihenhaus in Limassol, Zypern
Reihenhaus
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Wohnkomplex in einem der renommiertesten Hügelviertel von Lim…
$576,161
