Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Limassol Municipality
  4. Langfristige Vermietung
  5. Büro
  6. Garten

Monatliche Miete für Büros mit Garden in Limassol Municipality, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Büro 285 m² in Limassol, Zypern
Büro 285 m²
Limassol, Zypern
Fläche 285 m²
Discover the future of the workplace – a forward-thinking commercial landmark, shaking up th…
$25,256
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Limassol Municipality, Zypern

mit Bergblick
mit Meerblick