Monatliche Miete für Gewerbeimmobilien mit Meerblick in Limassol Municipality, Zypern

9 immobilienobjekte total found
Büro 340 m² in Limassol, Zypern
Büro 340 m²
Limassol, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 340 m²
Prime Business Opportunity on Limassol’s Golden Business Mile Discover the splendor and sop…
$15,096
pro Monat
Büro 200 m² in Limassol, Zypern
Büro 200 m²
Limassol, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Available for rent, this spacious office provides 200 square meters of internal space, locat…
$8,128
pro Monat
Büro 160 m² in Limassol District, Zypern
Büro 160 m²
Limassol District, Zypern
Fläche 160 m²
Office space available on a busy commercial road in Limassol. Easy access to the highway, S…
$4,413
pro Monat
Büro 280 m² in Limassol, Zypern
Büro 280 m²
Limassol, Zypern
Fläche 280 m²
Sea Front fully renovated office of 280 sqm is located at the coastline of Limassol, in the …
$11,031
pro Monat
Büro 270 m² in Limassol, Zypern
Büro 270 m²
Limassol, Zypern
Fläche 270 m²
An exceptional real estate development nestled along the scenic coastline of Limassol, offer…
$12,773
pro Monat
Büro 276 m² in Limassol, Zypern
Büro 276 m²
Limassol, Zypern
Fläche 276 m²
Prime Business Opportunity on Limassol’s Golden Business Mile Discover the splendor and sop…
$8,709
pro Monat
Büro 160 m² in Limassol District, Zypern
Büro 160 m²
Limassol District, Zypern
Fläche 160 m²
Office space available on a busy commercial road in Limassol. Easy access to the highway, S…
$4,413
pro Monat
Büro 220 m² in Limassol, Zypern
Büro 220 m²
Limassol, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 220 m²
Nice office in Neapoli with sea view and covered area 220 square meters is available now.…
$6,967
pro Monat
Büro 270 m² in Limassol, Zypern
Büro 270 m²
Limassol, Zypern
Fläche 270 m²
An exceptional real estate development nestled along the scenic coastline of Limassol, offer…
$13,935
pro Monat
Immobilienangaben in Limassol Municipality, Zypern

