Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Limassol Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow

Bungalows in Limassol Municipality, Zypern

Bungalow Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Bungalow in Limassol, Zypern
Bungalow
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
For sale: 3-bedroom ground floor house of 120 m² located in Zakaki, Limassol, in a quiet res…
$243,979
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Limassol Municipality, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen