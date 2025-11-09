Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Lemona, Zypern

4 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Lemona, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lemona, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Charming Renovated 1-Bedroom House in the Traditional Village of Lemona, Paphos Nestled in …
$174,181
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Lemona, Zypern
Wohnung
Lemona, Zypern
Prime Agricultural Land for Sale in Lemona, Paphos We are pleased to present a rare opportu…
$49,932
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Lemona, Zypern
Wohnung
Lemona, Zypern
This agricultural land in Lemona, Paphos, Cyprus spans 7,024 square meters and falls within …
$46,448
Eine Anfrage stellen
Monte OnlineMonte Online
Wohnung in Lemona, Zypern
Wohnung
Lemona, Zypern
For sale agricultural land in Lemona, Paphos.Land Features:Land sq.m. : 8027Zone type: agric…
$46,448
Eine Anfrage stellen
