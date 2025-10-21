Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Latsia - Geri Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Latsia Geri Municipality, Zypern

Latsia
14
Yeri
5
19 immobilienobjekte total found
Villa in Yeri, Zypern
Villa
Yeri, Zypern
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Citio 2 – Villa “Vienna”, Geri, Nicosia — Modern 5-Bedroom Luxury Villa with Pool Citio 2…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Villa in Latsia, Zypern
Villa
Latsia, Zypern
Schlafräume 5
Fläche 366 m²
BOREAS DOMUS — Elegant 5-Bedroom Residence with Private Pool in Nicosia BOREAS DOMUS is a…
$1,85M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Villa in Yeri, Zypern
Villa
Yeri, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 227 m²
Citio 2 – Villa “Siena”, Geri, Nicosia — Contemporary 4-Bedroom Villa Citio 2 – Villa “Si…
$445,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Monte OnlineMonte Online
Villa 3 zimmer in Latsia, Zypern
Villa 3 zimmer
Latsia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 180 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos district, with 180 sq.m. covered i…
$329,945
Eine Anfrage stellen
Villa in Latsia, Zypern
Villa
Latsia, Zypern
Schlafräume 7
Fläche 1 034 m²
A stunning three-level villa, designed for those who appreciate space, comfort, and refined …
$3,37M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa 3 zimmer in Latsia, Zypern
Villa 3 zimmer
Latsia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 180 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$326,611
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 3 zimmer in Latsia, Zypern
Villa 3 zimmer
Latsia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 183 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Tremithousa - Paphos, with 183 sq.m. covered inter…
$326,963
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Yeri, Zypern
Villa 3 zimmer
Yeri, Zypern
Zimmer 3
Fläche 169 m²
Ein luxuriöses Herrenhaus mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in der Provinz Mesa Chorio - Pa…
$296,919
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Latsia, Zypern
Villa 4 zimmer
Latsia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Villa for sale in the off-plan stage (construction will begin after the conclusion of the sa…
$808,685
Eine Anfrage stellen
VernaVerna
Villa 3 zimmer in Latsia, Zypern
Villa 3 zimmer
Latsia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 180 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$319,947
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Latsia, Zypern
Villa 3 zimmer
Latsia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 180 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$317,055
Eine Anfrage stellen
Villa in Latsia, Zypern
Villa
Latsia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 233 m²
Α klassischer Stil, Vier-Zimmer, freistehende Villa in einem vollen Grundstück gebaut. Die V…
$695,111
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Latsia, Zypern
Villa
Latsia, Zypern
Schlafräume 7
Fläche 1 034 m²
A stunning three-level villa, designed for those who appreciate space, comfort, and refined …
$3,37M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Latsia, Zypern
Villa
Latsia, Zypern
Schlafräume 7
Fläche 1 034 m²
A stunning three-level villa, designed for those who appreciate space, comfort, and refined …
$3,37M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa 3 zimmer in Yeri, Zypern
Villa 3 zimmer
Yeri, Zypern
Zimmer 3
Fläche 164 m²
Luxuriöse Villa mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in Mesogi - Paphos, mit 164 qm überdachte…
$290,287
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Latsia, Zypern
Villa 3 zimmer
Latsia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 169 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesa Chorio - Paphos , with 169 sq.m. covered inte…
$317,055
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Latsia, Zypern
Villa 3 zimmer
Latsia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 180 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$319,947
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Yeri, Zypern
Villa 4 zimmer
Yeri, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
The villa is for sale in the off-plan stage (construction will begin after signing the sale …
$444,620
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Latsia, Zypern
Villa 3 zimmer
Latsia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 180 m²
Luxuriöse Villa mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in Mesogi - Paphos, mit 180 qm überdachte…
$329,945
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Latsia Geri Municipality, Zypern

mit Garten
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen