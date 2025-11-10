Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Lasa, Zypern

7 immobilienobjekte total found
Wohnung in Lasa, Zypern
Wohnung
Lasa, Zypern
Residential land of 2676m sq located in Lasa of Paphos district.Building density=90%, covera…
$139,345
Wohnung in Lasa, Zypern
Wohnung
Lasa, Zypern
This plot is Located in Lasa, Paphos, district.It has an area of 5,435sqm and benefits from …
$191,600
Wohnung in Lasa, Zypern
Wohnung
Lasa, Zypern
A large parcel of land in the village of Lasa, Paphos district There are olives trees pla…
$63,867
Wohnung in Lasa, Zypern
Wohnung
Lasa, Zypern
For sale: an exceptional opportunity to acquire development land in the picturesque area of …
$75,479
Wohnung in Lasa, Zypern
Wohnung
Lasa, Zypern
This plot is located in Lasa village , Paphos district.It has an area of 4,683sqm and benefi…
$232,242
Wohnung in Lasa, Zypern
Wohnung
Lasa, Zypern
A large residential plot in Lasa, Paphos district The property has a flat surface with a …
$127,733
Wohnung in Lasa, Zypern
Wohnung
Lasa, Zypern
The asset is a field in Lasa. It is located 600m from the centre of the village and offers e…
$104,509
Immobilienangaben in Lasa, Zypern

