  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Kritou Tera
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Kritou Tera, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Kritou Terra, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Kritou Terra, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
ANHANG Überblick Dieses charmante, komplett renovierte 3-Zimmer-Haus bietet Komfort, modern…
$1,046
pro Monat
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
