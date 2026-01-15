Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Korfi
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus
  6. Garten

Monatliche Miete für Häuser mit Garden in Korfi, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Korfi, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Korfi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Schönes Drei-Zimmer-Haus plus ein weiteres Schlafzimmer für die Hausmädchen in Korfi Dorf. E…
$2,916
pro Monat
