  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Talas
  4. Langfristige Vermietung
  5. Büro

Langfristige Miete von Büros in Koinoteta Talas, Zypern

Büro 375 m² in Tala, Zypern
Büro 375 m²
Tala, Zypern
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 375 m²
Available for rent is a spacious, key ready office space in the heart of Pafos, offering a g…
$6,901
pro Monat
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
