  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Talas
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Monatliche Miete für wohnungen mit Meerblick in Koinoteta Talas, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Available for rent: a bright and welcoming one-bedroom apartment in the charming area of Tal…
$924
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 123 m²
? Villa for rent – Move-In Ready January 2026 | View Anytime This beautiful, fully furnishe…
$2,671
pro Monat
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
