  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Talas
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Monatliche Miete für wohnungen mit Bergblick in Koinoteta Talas, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Available for rent: a bright and welcoming one-bedroom apartment in the charming area of Tal…
$924
pro Monat
Immobilienangaben in Koinoteta Talas, Zypern

