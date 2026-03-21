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Langfristige Miete von wohnungen in Koinoteta Phoinikarion, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Foinikaria, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Foinikaria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
Entdecken Sie eine seltene Gelegenheit, ein wunderschön präsentiertes Einfamilienhaus in Lim…
$1,890
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