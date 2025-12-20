Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Reihenhäuser in Koinoteta Parekklesias, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Stadthaus 2 Schlafzimmer in Koinoteta Parekklesias, Zypern
Stadthaus 2 Schlafzimmer
Koinoteta Parekklesias, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Schönes renoviertes und voll möbliertes Erdgeschoss-Stadthaus in einem Wohnkomplex mit einem…
$2,650
pro Monat
Immobilienangaben in Koinoteta Parekklesias, Zypern

