Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Parekklesias
  4. Langfristige Vermietung
  5. Büro

Langfristige Miete von Büros in Koinoteta Parekklesias, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Büro 300 m² in Parekklisia, Zypern
Büro 300 m²
Parekklisia, Zypern
Fläche 300 m²
Zur Miete verfügbar, bietet dieser Erdgeschoss Büroraum in Parekklisia 300 m2 großen, modern…
$4,647
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen