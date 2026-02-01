Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Kissonergas
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Garten

Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Koinoteta Kissonergas, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Zur Miete: Dieses moderne, freistehende Haus in Kissonerga bietet ein wichtiges Wohnerlebnis…
$2,550
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Zur Miete: Dieses moderne, freistehende Haus in Kissonerga bietet ein wichtiges Wohnerlebnis…
$2,550
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Koinoteta Kissonergas, Zypern

mit Meerblick
Realting.com
Gehen