  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koilani
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Koilani, Zypern

10 immobilienobjekte total found
Wohnung 7 Schlafzimmer in Kilani, Zypern
Wohnung 7 Schlafzimmer
Kilani, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Das charmante Dorf Koilani liegt im Stadtteil Lemesos (Limassol) in einer Höhe von 820 Meter…
$3,46M
Wohnung in Kilani, Zypern
Wohnung
Kilani, Zypern
Das Land hat Zugang zu den Straßen, mit einer 10% Baudichte und Abdeckung und eine Beihilfe …
$288,081
Wohnung in Kilani, Zypern
Wohnung
Kilani, Zypern
Ein großes landwirtschaftliches Grundstück in Koilani Limassol ist verfügbar. Planung z Dich…
$57,616
Wohnung in Kilani, Zypern
Wohnung
Kilani, Zypern
Landwirtschaftliches Hochland, an einer registrierten Straße in Koilani mit Wasser und Strom…
$63,378
Wohnung in Kilani, Zypern
Wohnung
Kilani, Zypern
For sale: A large 6,355 m2 field situated in the peaceful area of Koilani. This spacious plo…
$123,098
Wohnung in Kilani, Zypern
Wohnung
Kilani, Zypern
Eine Gelegenheit, drei landwirtschaftliche Felder zu erwerben, die als ein einziges einheitl…
$23,207
Wohnung in Kilani, Zypern
Wohnung
Kilani, Zypern
Wohngebiet in Koilani Dorf Limassol Bezirk. Es liegt in einer Entfernung von ca. 560 m südwe…
$80,663
Wohnung in Kilani, Zypern
Wohnung
Kilani, Zypern
Ein schönes Stück Land in der Gegend von Koilani Dorf mit einem Baufaktor von 10%. Das Dorf …
$115,232
Wohnung in Kilani, Zypern
Wohnung
Kilani, Zypern
Koilani ist ein schönes Dorf in der Nähe von Pera Pedi, Platres und 30 Minuten von Limassol …
$74,901
Wohnung in Kilani, Zypern
Wohnung
Kilani, Zypern
Land von 2007sqm, Deckungsverhältnis 10%, Baudichte 10% und zulässige Anzahl von Etagen 2, i…
$43,212
