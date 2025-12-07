Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Zypern
  3. Kofinou
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Kofinou, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Kofinou, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Kofinou, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 4/5
Der OLEA RESIDENCE Komplex ist auf die Lage von Gechitkale beschränkt, die mit seinen histor…
$128,064
