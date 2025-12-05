Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Kelokedara
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Kelokedara, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung in Kelokedara, Zypern
Wohnung
Kelokedara, Zypern
Residential LAND in KELOKEDARA Dorf,Paphos.Großes Wohnland von 3679 (Quadratmeter) , gemeins…
$172,848
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Kelokedara, Zypern
Wohnung
Kelokedara, Zypern
Das große Feld befindet sich innerhalb der administrativen Grenzen des Dorfes Kelokedara. Di…
$62,225
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kelokedara, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen