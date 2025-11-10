Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Giolou, Zypern

6 immobilienobjekte total found
Wohnung in Giolou, Zypern
Wohnung
Giolou, Zypern
This land is located in Loukroumou, Paphos.It has an area of 12,660sqm and is landlocked (c.…
$49,351
Wohnung in Giolou, Zypern
Wohnung
Giolou, Zypern
For sale: Large field with a plot size of 8,160 square meters, located in the peaceful area …
$75,479
Wohnung in Giolou, Zypern
Wohnung
Giolou, Zypern
Agricultural land located in Giolou, Paphos The size of this property is 3345 m.sq and it…
$19,160
Wohnung in Giolou, Zypern
Wohnung
Giolou, Zypern
Corner residential plot in a quiet and attractive location in Giolou community in Paphos Dis…
$116,121
Wohnung in Giolou, Zypern
Wohnung
Giolou, Zypern
For sale: A fantastic building plot located in the charming village of Giolou. This generous…
$81,285
Wohnung in Giolou, Zypern
Wohnung
Giolou, Zypern
For sale three consecutive agricultural land with a total area of 11708 sq.m. They are locat…
$127,733
