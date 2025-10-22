Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Episkopi
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Episkopi, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Studio in Episkopi, Zypern
Studio
Episkopi, Zypern
Fläche 40 m²
The comfort of residential spaces, the convenience of commercial infrastructure and competit…
$293,446
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen