Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. East Paphos Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow
  6. Garten

Bungalow mit Garten kaufen in East Paphos Municipality, Zypern

Bungalow Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Bungalow in Acheleia, Zypern
Bungalow
Acheleia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Discover this beautifully renovated 2-bedroom bungalow in the serene area of Acheleia, Papho…
$301,914
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in East Paphos Municipality, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen