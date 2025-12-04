Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Langfristige Vermietung
  5. Büro
  6. Meerblick

Monatliche Miete für Büros mit Meerblick in East Limassol Municiplaity, Zypern

Demos Agiou Athanasiou
8
Germasogeia
10
1 immobilienobjekt total found
Büro 225 m² in Germasogeia, Zypern
Büro 225 m²
Germasogeia, Zypern
Fläche 225 m²
Luxus moderne Büros im Herzen des Hauptgeschäftsbereichs, Erdbebenbeständige Konstruktion, h…
$12,676
pro Monat
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Immobilienangaben in East Limassol Municiplaity, Zypern

