  2. Zypern
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Langfristige Vermietung
  5. Bungalow
  6. Garten

Monatliche Miete für Bungalows mit Garden in East Limassol Municiplaity, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Bungalow 4 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Bungalow 4 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Willkommen in Ihrem Traum Bungalow, jetzt zu vermieten! Dieses atemberaubende Anwesen bietet…
$4,494
pro Monat
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
