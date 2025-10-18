Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Dromolaxia - Meneou Municipality
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Stockwerk 1
This modern apartment is situated in Meneou, just a short drive from the beach and Larnaca I…
$1,523
pro Monat
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
