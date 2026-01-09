Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Doros
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Doros, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung in Doros, Zypern
Wohnung
Doros, Zypern
Zu verkaufen: Ein geräumiges Feld mit einer Grundstücksgröße von 12,394 m2, befindet sich im…
$270,796
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Doros, Zypern
Wohnung
Doros, Zypern
Schönes Wohngebiet in Doros Dorf in Limassol, in H3 Zone, mit 35% Deckungsverhältnis, Baudic…
$576,161
Eine Anfrage stellen
