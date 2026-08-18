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Wohnungen in Dekelia, Zypern

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Minden, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Minden, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 1/3
Erste Etage Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf auf Dekeleia Straße, Larnaca. In einer ruhigen G…
$325,849
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VIDI GROUP
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Wohnung 2 zimmer in Minden, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Minden, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$526,882
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Immobilienangaben in Dekelia, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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