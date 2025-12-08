Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Choulou
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Choulou, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Choulou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Choulou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Schönes dekoriertes Steinhaus im traditionellen Dorf Cho. Diese 3 Schlafzimmer 2 Badezimmer-…
$3,257
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Choulou, Zypern

mit Garten
Realting.com
Gehen