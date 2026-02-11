Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Zypern
  3. Choletria
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Choletria, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 Schlafzimmer in Choletria, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Choletria, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Vier Schlafzimmer Haus zur Miete befindet sich am Stadtrand von Paphos. Großes Haus in eine…
$2,138
pro Monat
Eine Anfrage stellen
