  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Chloraka
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus
  6. Meerblick

Monatliche Miete für Häuser mit Meerblick in Chloraka, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Stadthaus 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Stadthaus 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Zur Miete: Entdecken Sie dieses charmante voll möblierte Stadthaus zur Miete in Chlorakas, …
$1,160
pro Monat
