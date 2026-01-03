Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Apesia, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Apesia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Apesia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Dieses geräumige freistehende Haus zur Miete bietet die perfekte Mischung aus Komfort und Pr…
$3,457
pro Monat
Eine Anfrage stellen
