Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Anogyra
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Anogyra, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Anogyra, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Anogyra, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Eine schöne Villa mit drei Schlafzimmern in Anogyra Village in Limassol. Die Unterkunft befi…
$1,728
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Anogyra, Zypern

mit Garten
Realting.com
Gehen