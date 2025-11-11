Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Anogyra
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Anogyra, Zypern

9 immobilienobjekte total found
Wohnung in Anogyra, Zypern
Wohnung
Anogyra, Zypern
Residential land in Anogira village of Limassol district. It has an irregular shape with a…
$198,567
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Anogyra, Zypern
Wohnung
Anogyra, Zypern
Residential land located in Anogyra village of Limassol District. The property has a reg…
$110,315
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Anogyra, Zypern
Wohnung
Anogyra, Zypern
Residential land in Anogira village of Limassol district.  It has a regular shape with an ev…
$82,446
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Anogyra, Zypern
Wohnung
Anogyra, Zypern
The immediate surrounding area of the property mainly consists of vacant residential parcels…
$204,373
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Anogyra, Zypern
Wohnung
Anogyra, Zypern
Available residential land in Anogyra village in Limassol.The land size is 4014sqm, has 40% …
$87,091
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Anogyra, Zypern
Wohnung
Anogyra, Zypern
Residential land in Anogira village of Limassol district.  It has a regular shape and an inc…
$145,151
Eine Anfrage stellen
MIPIFMIPIF
Wohnung in Anogyra, Zypern
Wohnung
Anogyra, Zypern
The immediate surrounding area of the property consists of parcels with similar planning fe…
$17,418
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Anogyra, Zypern
Wohnung
Anogyra, Zypern
Residential land, in Anogira village, in Limassol District. The property has a triangular …
$58,060
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Anogyra, Zypern
Wohnung
Anogyra, Zypern
A Forest land  in Anogira village in Limassol in Z1 zone, 6% cover ratio, building density 6…
$29,030
Eine Anfrage stellen
AuraAura

Immobilienangaben in Anogyra, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen