  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Amargeti
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Amargeti, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Amargeti, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Amargeti, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zur Miete: Dieses komfortable, Erdgeschoss-Haus bietet 100 m2 Innenraum mit drei geräumigen …
$821
pro Monat
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
