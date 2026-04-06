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Langfristige Miete von wohnungen in Akrotiri village, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 5 Schlafzimmer in Akrotiri village, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Akrotiri village, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Erstaunliches 5-Zimmer-Wohnung in einer sehr ruhigen Gegend von Asomatos, nur wenige Minuten…
$4,069
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