Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Agios Thomas
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Agios Thomas, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Ayios Thomas, Zypern
Wohnung
Ayios Thomas, Zypern
The available land is in Prastio village which is 20 minutes from Limassol and 25 minutes fr…
$557,381
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Agios Thomas, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen