  2. Zypern
  3. Agios Ioannis
  4. Langfristige Vermietung
  5. Penthouse

Langfristige Miete von Penthouses in Agios Ioannis, Zypern

2-Schlafzimmer-Penthouse in Agios Ioannis, Zypern
2-Schlafzimmer-Penthouse
Agios Ioannis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Stockwerk 4/4
This elegant 2-bedroom penthouse occupies the entire top floor of a modern residential build…
$3,235
pro Monat
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
