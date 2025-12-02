Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Büroräumen in Agios Georgios Lemesou, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Büro 60 m² in Agios Georgios, Zypern
Büro 60 m²
Agios Georgios, Zypern
Fläche 60 m²
Stockwerk 3/3
Office Space This modern office space has been meticulously designed to meet the needs of to…
$357,563
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Büro 60 m² in Agios Georgios, Zypern
Büro 60 m²
Agios Georgios, Zypern
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/3
Office Space This modern office space has been meticulously designed to meet the needs of to…
$334,494
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
