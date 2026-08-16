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Hotels in Gespanschaft Zadar, Kroatien

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Grad Zadar
19
Zadar
18
Grad Nin
5
42 immobilienobjekte total found
Hotel 500 m² in Opcina Vir, Kroatien
Hotel 500 m²
Opcina Vir, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 500 m²
Dort drüben auf der Insel Vir, ganz in der Nähe der gleichnamigen Stadt, gibt es zwei geräum…
$2,63M
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Hotel 1 648 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 1 648 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 25
Fläche 1 648 m²
Einzigartiges neues Resort nur 50 Meter vom Meer entfernt, mit 6 Villen und 6 Apartments an …
$5,72M
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Hotel 1 500 m² in Gespanschaft Zadar, Kroatien
Hotel 1 500 m²
Gespanschaft Zadar, Kroatien
Schlafräume 36
Anzahl der Badezimmer 36
Fläche 1 500 m²
Fantastisches Strandhotel mit Swimmingpool in erster Meereslinie zum Verkauf oder zur Vermie…
$7,08M
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Hotel 400 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 400 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 400 m²
Diese wunderschöne Apartmentvilla zum Verkauf befindet sich in der ersten Reihe zum Meer, nu…
$3,54M
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Hotel 343 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 343 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 343 m²
In der Nähe von Zadar, 600 Meter vom Meer entfernt, bieten wir Ihnen gerne ein Apartmenthaus…
$1,49M
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Hotel 580 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 580 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 580 m²
Ein schönes Apart-Hotel in einer außergewöhnlichen Lage, in erster Reihe zum Meer in einem r…
$2,12M
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TekceTekce
Hotel 350 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 350 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Zum Verkauf steht eine luxuriöse Gästevilla mit 3 Apartments in bester Lage auf der Insel Vi…
$1,04M
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Hotel 600 m² in Gespanschaft Zadar, Kroatien
Hotel 600 m²
Gespanschaft Zadar, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 600 m²
Apart-Haus in erster Reihe zum Meer auf der Insel Pag mit Restaurant und Küche!Die Gesamtflä…
$1,45M
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Hotel 2 200 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 2 200 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 35
Anzahl der Badezimmer 35
Fläche 2 200 m²
Ein super attraktives Familienhotel in erster Reihe zum Meer, nahe der kleinen Stadt Posedar…
$4,00M
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Hotel 1 880 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 1 880 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 27
Anzahl der Badezimmer 27
Fläche 1 880 m²
Aparthotel direkt am Strand, nicht weit von Novalja und nur wenige Minuten von den schönsten…
$6,06M
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Hotel 600 m² in Kozino, Kroatien
Hotel 600 m²
Kozino, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 600 m²
Ein wunderschönes Apartmenthaus mit 5 Luxusapartments liegt nur 150 m vom kristallklaren Mee…
$3,20M
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Hotel 415 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 415 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 415 m²
Zum Verkauf steht ein wunderschönes zweigeschossiges Haus mit einer Gesamtfläche von 415 m²,…
$1,48M
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Hotel 566 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 566 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 566 m²
Aparthaus mit wunderschöner Aussicht und Außenpool in der Gegend von Diklo Beach in der Nähe…
Preis auf Anfrage
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Hotel 889 m² in Opcina Sukosan, Kroatien
Hotel 889 m²
Opcina Sukosan, Kroatien
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 889 m²
Charmantes Gästehaus mit 14 Wohneinheiten und einem Restaurant am Meer in Sukošan, 7 km von …
$1,43M
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Hotel 258 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 258 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 258 m²
Apartmenthaus mit einem geräumigen Garten im Gebiet von Zadar, nur 80 Meter vom Meer entfern…
$615,684
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Hotel 651 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 651 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 651 m²
Eingebettet in einer außergewöhnlichen Lage, nur einen Steinwurf vom idyllischen Strand entf…
$2,29M
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Hotel 399 m² in Municipality of Novigrad, Kroatien
Hotel 399 m²
Municipality of Novigrad, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 399 m²
Erstaunliches Anwesen mit 5 Touristenapartments in außergewöhnlicher Lage, nur 50 Meter vom …
$980,709
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Hotel 1 200 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 1 200 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 24
Anzahl der Badezimmer 24
Fläche 1 200 m²
Ein wunderbares Hotel in einem der beliebtesten Viertel von Zadar - Borik!Schöne Aussicht au…
$3,46M
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Hotel 570 m² in Opcina Vir, Kroatien
Hotel 570 m²
Opcina Vir, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 570 m²
Apart-Haus auf der Insel Vir, nur 40 Meter vom Strand entfernt! Die Gesamtfläche beträgt 570…
$1,31M
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Hotel 400 m² in Obrovazzo, Kroatien
Hotel 400 m²
Obrovazzo, Kroatien
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 400 m²
Ein wunderschönes Haus mit Meerblick, 75 Meter vom kristallklaren Meer und dem Strand in Gon…
$617,571
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Hotel 650 m² in Zaton, Kroatien
Hotel 650 m²
Zaton, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 650 m²
Eingebettet in der ruhigen Enklave Zaton, nur einen Steinwurf von den ruhigen Küsten und San…
$1,89M
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Hotel 1 299 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 1 299 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 13
Fläche 1 299 m²
Ein luxuriöses 4****-Hotel in Toplage in Zadar, nur 800 Meter von wunderschönen Stränden ent…
$11,44M
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Hotel 610 m² in Opcina Bibinje, Kroatien
Hotel 610 m²
Opcina Bibinje, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 610 m²
Ein wunderschönes Aparthaus mit 10 Apartments in einer grünen Oase, nur 300 m vom schönsten …
$2,42M
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Hotel 400 m² in Opcina Bibinje, Kroatien
Hotel 400 m²
Opcina Bibinje, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 400 m²
Gästehaus in der 1. Reihe zum Meer in der Gegend von Bininje-Sukosan in der Nähe von Zadar u…
$2,84M
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Hotel 4 418 m² in Opcina Preko, Kroatien
Hotel 4 418 m²
Opcina Preko, Kroatien
Schlafräume 65
Anzahl der Badezimmer 65
Fläche 4 418 m²
Hotelprojekt auf der Insel Ugljan + funktionierender Jachthafen. Das gesamte zum Verkauf ste…
$11,42M
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Hotel 283 m² in Gespanschaft Zadar, Kroatien
Hotel 283 m²
Gespanschaft Zadar, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 283 m²
Geräumige Strand-Touristenimmobilie mit 5 Einheiten zu verkaufen im Zadar-Gebiet, Dugi Otok!…
$970,959
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Hotel 460 m² in Gespanschaft Zadar, Kroatien
Hotel 460 m²
Gespanschaft Zadar, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 460 m²
Willkommen in diesem bezaubernden Apartmenthaus, eingebettet in einer ruhigen und friedliche…
$1,26M
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Hotel 375 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 375 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 6
Fläche 375 m²
Einzigartige Touristenimmobilie in der 1. Reihe im Raum Zadar - Hotel mit Restaurant!Diese v…
$1,81M
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Hotel 550 m² in Opcina Vir, Kroatien
Hotel 550 m²
Opcina Vir, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 550 m²
Luxuriös ausgestattete und neuwertige Villa im Zentrum der Insel Vir mit herrlichem Meerblic…
$2,88M
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Hotel 420 m² in Opcina Vir, Kroatien
Hotel 420 m²
Opcina Vir, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 420 m²
Beeindruckendes touristisches Anwesen direkt am Wasser, direkt am Strand der Insel Vir, die …
$1,45M
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Eigenschaftstypen in Gespanschaft Zadar

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