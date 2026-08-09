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Wohnungen in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien

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Split
29
Grad Makarska
76
Opcina Okrug
124
Makarska
76
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307 immobilienobjekte total found
Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2
Wir verkaufen die Penthouse-Wohnung S6 mit Dachterrasse im zweiten Stock eines Neubaus in Ok…
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
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Penthouse in Trau, Kroatien
Penthouse
Trau, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
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Penthouse A6 mit Dachterrasse, Aussicht, Garage, Strandnähe Das Wohngebäude entsteht auf …
$533,440
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1
Wir verkaufen die Wohnung S2 im ersten Stock eines kleinen Wohngebäudes in Okrug Gornji auf …
$399,414
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1
Wir verkaufen mehrere Wohnungen in einem Neubauprojekt in Okrug Gornji auf der Insel Čiovo. …
$185,700
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Wir verkaufen ein Penthouse mit Dachterrasse (S13) im dritten Obergeschoss eines Neubauproje…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2
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$257,099
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
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Wir verkaufen ein Penthouse mit Dachterrasse (S14) im dritten Obergeschoss eines Neubauproje…
$585,856
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Trau, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trau, Kroatien
Schlafräume 2
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
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Neues Projekt Okrug Gornji, 14 Wohnungen, S1 Wir verkaufen 14 Wohnungen in einem neuen Pr…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
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Anzahl der Badezimmer 2
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Neues Projekt Okrug Gornji, 14 Wohnungen, S5 Wir verkaufen 14 Wohnungen in einem neuen Pr…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir bieten mehrere Wohnungen in einem Neubauprojekt in Okrug Gornji zum Verkauf an. Moderne…
$224,630
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Penthouse 3 zimmer in Makarska, Kroatien
Penthouse 3 zimmer
Makarska, Kroatien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 4/4
Hills Residence in Makarska ist ein hervorragender Wohnkomplex, der moderne architektonische…
$321,438
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen mehrere Wohnungen in einem Neubauprojekt in Okrug Gornji auf der Insel Čiovo. …
$284,868
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1
Wir verkaufen mehrere Wohnungen in einem Neubauprojekt in Okrug Gornji auf der Insel Čiovo. …
$379,824
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen die Wohnung S2 im ersten Stock, direkt am Meer und Strand, im Okrug Gornji auf…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1/2
Роскошная квартира на первом этаже S2, 200 м от моря Продаем роскошную квартиру S2 на пер…
$427,392
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2/2
Luxus-Penthouse-Wohnung mit Dachterrasse S3 Wir verkaufen eine luxuriöse Penthouse-Wohnun…
$629,216
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3
Wir bieten mehrere Wohnungen in einem Neubauprojekt in Okrug Gornji auf der Insel Čiovo zum …
$605,472
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
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Wir verkaufen die Wohnung S4 im ersten Stock eines Neubaus in Okrug Gornji, in bester Lage, …
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Stockwerk 2
Wir verkaufen die Penthouse-Wohnung S9 mit Dachterrasse im zweiten Stock eines Neubaus in Ok…
$581,499
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 333 m²
Luxus-Erdgeschosswohnung S1, privater Pool Wir verkaufen eine Luxuswohnung S1 im Erdgesch…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Wir verkaufen die Wohnung S4 im ersten Stock, nur 200 Meter vom Meer und Strand entfernt, im…
$313,525
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
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$379,824
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
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Wir verkaufen eine Zweizimmerwohnung (S4) im ersten Stock eines modernen Neubaus in Okrug Go…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Seget Donji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Seget Donji, Kroatien
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Etagenzahl 1
Wohnung S4 im ersten Stock eines Gebäudes in Seget Donji zu verkaufen Die Wohnung befinde…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Trau, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trau, Kroatien
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Stockwerk 2
Wir bieten mehrere Wohnungen in einem Neubauprojekt in Trogir auf der Insel Čiovo an. Die Wo…
$564,792
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Wir verkaufen die Wohnung S3 im ersten Stock, zweite Reihe zum Meer und Strand, im Okrug Gor…
$647,157
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
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Etagenzahl 4
Wir verkaufen eine Wohnung S2 im Erdgeschoss mit Garten, Aufzug, Swimmingpool, in einer auße…
$384,727
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen ein Penthouse-Apartment mit Dachterrasse (S8) im dritten Stock eines Neubaus i…
$585,856
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Eigenschaftstypen in Gespanschaft Split-Dalmatien

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien

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